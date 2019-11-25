Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на сайте ATP 25 ноября. У Медведева 5705 набранных очков.

Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на сайте ATP 25 ноября. У Медведева 5705 набранных очков.Опережают Медведева все те же теннисисты – испанец Рафаэль Надаль, возглавляющий рейтинг с 9985 очками, серб Новак Джокович (9145), швейцарец Роджер Федерер (6590) и австриец Доминик Тим (5825).Карен Хачанов и Андрей Рублев также остались при своих и по-прежнему занимают 17 и 23 места соответственно. Накануне они проводили встречи за сборную России в рамках Кубка Дэвиса, где вдвоем добрались до полуфинала турнира.