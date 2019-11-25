Распоряжением премьера РФ Дмитрия Медведева досрочно прекращены полномочия генерального директора компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Российский экологический оператор Дениса Буцаева.

Распоряжением премьера РФ Дмитрия Медведева досрочно прекращены полномочия генерального директора компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, передает РИА Новости.Эту должность Буцаев занимал с февраля 2019 года, а сама публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была образована указом президента РФ от 14 января 2019-го для формирования комплексной системы обращения с ТКО.Ранее сообщалось, что 6 ноября премьер-министр Медведев с формулировкой "по собственному желанию" освободил от должности замминистра природных ресурсов Владимира Логинова, который считался куратором "мусорной реформы".