Уже давно перестал быть секретом тот факт, что репутация Меган Маркл и принца Гарри стремительно движется к критической отметке. Однако теперь герцоги Сассекские оказались практически в бедственном положении.

Уже давно перестал быть секретом тот факт, что репутация Меган Маркл и принца Гарри стремительно движется к критической отметке. Однако теперь герцоги Сассекские оказались практически в бедственном положении.Не так давно супруги заявили, что намерены отпраздновать День благодарения в Америке, нарушив тем самым традиции британской королевской семьи. Тогда королева Елизавета II высказалась, что ее этот факт весьма опечалил, что не могло не отразиться на отношении британцев к семейной паре.Кроме того, ситуация усугубил не так давно вышедший документальный фильм о путешествии герцогской четы в Африку. В рамках съемки монаршие особы рассказали, что постоянно испытывают стресс от своей королевской жизни, из-за чего поклонники семьи ополчились на Маркл и принца Гарри. Стоит ли говорить, что терпение аудитории на пределе и она решила действовать?Так стало известно, что британские налогоплательщики требуют лишить супругов государственного финансирования. По данным опроса, только 38% респондентов считают, что пара достойна получать пособие, а вот 44% утверждают, что герцогов стоит отлучить от "королевской кормушки". 17% опрошенных воздержались от высказывания своего мнения.19 Ноя 2019 в 6:18 PSTВпрочем, как отмечает издание , Кейт Миддлтон и принц Уильям пользуются куда большим уважением у британской аудитории. За их финансирование проголосовало 60% респондентов. Будущего короля Принца Чарльза и его супругу Камиллу готовы поддерживать более половины опрошенных, что весьма неплохой результат.