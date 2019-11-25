Юлия Меньшова решила последовать модному веянию. Популярная актриса внесла изменения в собственное лицо, чем крайне удивила фанатов.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-menshova-posle-plastiki-stala-neuznavaema.html" target="_blank">Меньшова после пластики стала неузнаваема</a> - Юлия Меньшова решила последовать модному веянию. Популярная актриса внесла изменения в собственное лицо, чем крайне удивила фанатов.
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2019-menshova-posle-plastiki-stala-neuznavaema.html]Меньшова после пластики стала неузнаваема[/url] - Юлия Меньшова решила последовать модному веянию. Популярная актриса внесла изменения в собственное лицо, чем крайне удивила фанатов.