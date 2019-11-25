Юлия Меньшова решила последовать модному веянию. Популярная актриса внесла изменения в собственное лицо, чем крайне удивила фанатов.

Юлия Меньшова решила последовать модному веянию. Популярная актриса внесла изменения в собственное лицо, чем крайне удивила фанатов.Юлия Меньшова активный пользователь социальной сети "Инстаграм". Актриса публикует фотографии и видео из путешествий, выкладывает посты-рассуждения, общается с подписчиками и обожает использовать фильтры. "Фильтры меня очень веселят всегда. А тут прямо целая пластика", – написала Меньшова под снимком, на котором она буквально неузнаваема.На первый план выступили чрезвычайно пухлые губы, также сделан акцент на скулы. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на преображение артистки. В основном фанаты отметили, что Юлии не стоит совершать манипуляций со своей внешностью – и так хороша. Отметим, что фото разместил у себя .Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что артистка с возрастом становится очень похожей на мать, актрису Веру Алентову. Замечает сходство и сама Юлия. "Как же много мне подарила мама, причем стержневых, основополагающих черт характера. Дисциплина, упорство и требовательность к себе – это, конечно, от мамы. И бесконечное любопытство к новому", – высказалась .Актриса отметила и доброту матери. "Я поражаюсь маминой силе духа, потому что, пройдя через горнило успеха и всегда находясь под прицелом досужей публики, которая с удовольствием готова осудить и обсудить, ничто не изменило ее благожелательного отношения к людям", – заверила дочь Веры Алентовой.