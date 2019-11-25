Наталья Ветлицкая вернулась из Испании в Россию и уже объявила о концертах. Жанна Агузарова спела в Кремле. О появлении артисток высказался певец Александр Малинин.

Наталья Ветлицкая вернулась из Испании в Россию и уже объявила о концертах. Жанна Агузарова спела в Кремле. О появлении артисток высказался певец Александр Малинин.На днях Наталья Ветлицкая дала откровенное интервью Андрею Малахову, завела "Инстаграм", в котором опубликовала несколько свежих фото и объявила о концертах, запланированных на 2020 год. А Жанна Агузарова спела на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы". Не остался в стороне и певец Александр Малинин. Артист давно проживает в Германии, но в России, где его очень любят, бывает регулярно.К возвращению Ветлицкой и Агузаровой исполнитель отнесся положительно. "Мертвецы вылезают", – со смешком сказал Александр Малинин. Он отметил высокий статус Жанны. "Вы не представляете, как мы зажигали в 80-ые. Жанна была популярная такая... Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники.Материал дополняется