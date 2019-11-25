Провокация в Керченском проливе, устроенная бывшим президентом Украины Петром Порошенко, может выйти ему боком. Инцидент будет рассматриваться в международном общественном трибунале.

Провокация в Керченском проливе, устроенная бывшим президентом Украины Петром Порошенко, может выйти ему боком. Инцидент будет рассматриваться в международном общественном трибунале.Об этом сообщил юрист Александр Молохов. Он занимаетсямеждународно-правовыми вопросами при постоянном представительстве Крыма припрезиденте России. По его словам, инцидент в Керченском проливе трибуналрассмотрит подробно.Предполагается провести следственный эксперимент:проследовать по тому же пути, по которому шли корабли, совершившие провокацию,рассказал Молохов в беседе с РИА Новости. Это позволит подробно разобратьпрошлогодние события, инициированные Порошенко, отметил юрист.Молохов уверен, что трибунал может повлиять на общественноемнение Запада, который до сих пор обвиняет Росси в инциденте в Керченскомпроливе. Заседания трибунала планируется провести в Европе или ЛатинскойАмерике, рассказал юрист.Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морскихсил Украины вторглись в территориальные воды России и намеревались пройтиКерченский пролив. Они были задержаны украинскими пограничниками. После этоготогдашний президент ввел военное положение. Эксперты уверены,что произошедшее глава государства хотел использовать для отмены выборов.«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко о керченской провокации в эфире американского TV.Петя использует методички, заготовленные заранее. Герои-моряки планировались к затоплению. Но ахрессор подвёл.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)Исправлять то, что натворил , пришлось уже новомуруководству страны. Киев и Москва смогли достичь договоренности о возвращениикораблей. На прошлой неделе суда "Никополь", "Бердянск" и"Яны Капу" вернулись на Украину.