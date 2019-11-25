Провокация в Керченском проливе, устроенная бывшим президентом Украины Петром Порошенко, может выйти ему боком. Инцидент будет рассматриваться в международном общественном трибунале.
Провокация в Керченском проливе, устроенная бывшим президентом Украины Петром Порошенко, может выйти ему боком. Инцидент будет рассматриваться в международном общественном трибунале.
Об этом сообщил юрист Александр Молохов. Он занимается
международно-правовыми вопросами при постоянном представительстве Крыма при
президенте России. По его словам, инцидент в Керченском проливе трибунал
рассмотрит подробно.
Предполагается провести следственный эксперимент:
проследовать по тому же пути, по которому шли корабли, совершившие провокацию,
рассказал Молохов в беседе с РИА Новости. Это позволит подробно разобрать
прошлогодние события, инициированные Порошенко, отметил юрист.
Молохов уверен, что трибунал может повлиять на общественное
мнение Запада, который до сих пор обвиняет Росси в инциденте в Керченском
проливе. Заседания трибунала планируется провести в Европе или Латинской
Америке, рассказал юрист.
Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских
сил Украины вторглись в территориальные воды России и намеревались пройти
Керченский пролив. Они были задержаны украинскими пограничниками. После этого
тогдашний президент ввел военное положение. Эксперты уверены,
что произошедшее глава государства хотел использовать для отмены выборов.
«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко о керченской провокации в эфире американского TV.
Петя использует методички, заготовленные заранее. Герои-моряки планировались к затоплению. Но ахрессор подвёл.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)
Исправлять то, что натворил , пришлось уже новому
руководству страны. Киев и Москва смогли достичь договоренности о возвращении
кораблей. На прошлой неделе суда "Никополь", "Бердянск" и
"Яны Капу" вернулись на Украину.