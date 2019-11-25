21 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники Федеральной налоговой службы. Налоги - главный источник пополнения российского бюджета.

21 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники Федеральной налоговой службы. Налоги — главный источник пополнения российского бюджета. От количества налогов зависит, как будут финансироваться медицина и образование, какими будут социальные выплаты, какую поддержку получить отечественная культура и какие у нас будут дороги. Сегодня система сборов налогов в России — современная высокотехнологичная отрасль и едва ли не лучшая в мире.Вместо громоздкой кнопочной кассы — компактный планшет рядом с платежным терминалом. В свой магазин одежды индивидуальный предприниматель Анна Губарева приобрела онлайн-устройство летом за 24 тысячи. В качестве компенсации в конце года получит от государства налоговый вычет — 18 тысяч. Потраченной разницы ей не жалко — работать стало быстрее и проще. Меньше проверок, меньше визитов в налоговую. Гаджет передает данные сам."Сидя дома за компьютером, я вижу, что происходит с магазином, какой средний чек. Мне нравится. Удобно", — говорит Анна.Мы решили провести простой эксперимент. По дороге на съемку покупаем кофе. Чек сохраняем. Фиксируем место и время.С главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным встречаемся в информационном центре, где все операции видно в режиме реального времени."Каждый кассовый аппарат передает данные в онлайн-режиме на сервер налоговой службы, и мы можем в любой момент получить информацию по кассам", — пояснил Михаил Мишустин.Точно так же найти покупку можно на своем смартфоне через приложение "Проверка чека".- У нас на сегодняшний день более 720 тысяч проверок чеков идет в день. Люди пользуются, — говорит Мишустин.- Получается, что я сегодня купила, налоговая видит в тот же день?- Я бы сказал, в ту же минуту.- Не должна ли я опасаться, что за мной следят?- Нет, конечно. За вами не следят точно, потому что мы не привязываем данные контрольно-кассовой техники, которые получаем, к человеку. Вы видели, мы смогли только по времени и по названию кафе сказать вам, откуда чек.Буквально за несколько лет Россия стала флагманом передовых технологий налогообложения. Ведущие мировые издания приводят нашу страну в пример.Вот оно, будущее налоговой службы: цифровое, в режиме реального времени и никаких деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Обозреватель Financial Times так впечатлился российскими технологиями, что посвятил им большую статью. Называется она "Цифровая мечта налогового инспектора"."Россия определенно является одним из лидеров. Возможность анализировать и работать с НДС ежедневно и даже ежеминутно — это невероятно важная функция, особенно для такой большой страны, как Россия", — отметил Крис Сангер, глава отдела международного консалтинга Ernst&Young.140 млн физических лиц, почти 4,5 миллиона компаний, 3 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей, несколько часовых поясов. Одну из крупнейших в мире баз данных — 705 терабайт информации о наши налогах — круглосуточно обрабатывают два центра — в Подмосковье и под Нижним Новгородом.В профессиональный праздник — День налогового инспектора — с главой службой встречается президент."Это — такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства", — отметил Владимир Путин."За 10 месяцев 2019 года у нас в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей, что на 7,9% выше соответствующего периода 2018 года, а в федеральный бюджет — 10,5 триллиона рублей, это примерно на 7,1% выше", — сказал Михаил Мишустин.Очередь с ночи, давка на входе, безнадежный хаос внутри. Печально известную на всю Москву 46-ю налоговую еще несколько лет назад предприниматели брали штурмом. Сегодня — никаких очередей. После ввода ИНН терминал сам направляет к нужному окну.У Анастасии Костюк — два юридических лица. Вместо того чтобы отправить с документами помощника, теперь она предпочитает приходить в налоговую сама.Тем, кто работает на себя, даже ходить в налоговую не нужно. У самозанятых вся бухгалтерия — в смартфоне."Очень простой интерфейс, на котором есть большая кнопка "Новая продажа". Я ее нажимаю, заполняю два пункта: это название организации, с которой я заключаю договор, и стоимость услуг моих работ. В конце месяца ко мне приходит налоговая отчетность, и с помощью карты я все это оплачиваю. Очень просто и легко", — рассказал Сергей Мохов, шоумен, ведущий.Сергей установил приложение "Мой налог" сразу, как только начался эксперимент. Клиенты хотят работать цивилизованно — по договору и с безналичной оплатой."Для меня проще заплатить 4%, чем оставаться в тени и спать с мыслью о том, что в какой-то момент ко мне придет налоговая", — признается Сергей."На 21 ноября 2019 года налогоплательщиков налога на постоянный доход зарегистрировались 284 тысячи 758 человек. И количество чеков, которое с помощью этого режима было выпущено, превышает 31 миллион. Суммарный доход за все время — более 32 миллиардов рублей", — отметил Михаил Мишустин.С 1 января 2020-го к четырем регионам-первопроходцам добавятся еще 15. А с июля новый налоговый режим для самозанятых должен заработать по всей стране. Для тех, кто видит в этом исключительно "большого брата", кому кажется, что за ним следят из каждого пылесоса и утюга, — несколько практических советов от налоговой службы. Ролик показали на международной конференции по информационным технологиям: "Несколько простых инструкций. Выбросите компьютер. Вернитесь к счетам и перу для письма. Боритесь с технологиями. Будьте ближе к природе. Выстрогайте свой следующий iPhone из дуба. И самое главное! Не доверяйте никому, кроме ФНС России. Мы всем помогаем и все упрощаем".Каждый четвертый россиянин получает "письма счастья" от налоговой в электронном виде. Вносим ясность: ждать конверта по почте или самому зайти в личный кабинет?"Если человек регистрируется в нашем онлайн-кабинете и потом соглашается на то, чтобы получать соответствующее налоговое уведомление в личном кабинете в электронном виде, он может отказаться от бумажного уведомления", — сказал Михаил Мишустин.Чтобы спать спокойно, лучше заплатить налог на квартиру, машину или дачу вовремя, то есть до 2 декабря.