Филипп Киркоров – рекордсмен по числе наград Золотой граммофон. Но несколько лет назад он заявил, что снимает себя со всех номинаций. Мол, соревноваться за звание Лучший артист – это уже неприлично, пусть это делают другие. И на церемонию вручения Граммофона-2019 поп-король не пришел. Его вечному оппоненту и альтер эго одновременно Николаю Баскову пришлось отдуваться за двоих.

Филипп Киркоров – рекордсмен по числе наград "Золотой граммофон". Но несколько лет назад он заявил, чтоснимает себя со всех номинаций. Мол, соревноваться за звание "Лучший артист" – это уже неприлично, пусть это делают другие. И на церемонию вручения "Граммофона-2019" поп-король не пришел. Его вечному оппоненту и альтер эго одновременно Николаю Баскову пришлось отдуваться за двоих.Николай Басков в этом году получил сразу две заветные статуэтки – за песню "Караоке" и за хит "Сердце на сердце". А мигающим светодиодами костюмом Робокопа даже явно переплюнул коллегу.На вопрос ведущего, почему на костюме певца светится только один погон, Басков хохотнул: "Слишком дорого. Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там... Я, кстати, окропил зал святой водой, чтобы Филипп не пришел на мероприятие. "Да, друзья, в Америке есть Леди Гага, а у нас Леди Коля", – все не унимался Ургант.Но это все шутка, конечно. "Все привыкли думать, что Киркоров и Басков, словно Пугачева и Ротару, вечные соперники. Но на самом деле мы друзья. Филипп – величайший артист, мне не хватает его всегда", – сделал за кулисами "Золотого граммофона" неожиданное признание Басков. По словам Коли, уже сегодня он думает над новогодним подарком другу. "Скорее всего, это будут деньги – я ведь щедрый и добрый артист", – признался Действительно, деньги – всегда актуальный и нужный подарок. К тому же не надо думать, чем удивить человека, у которого все и так есть.Впереди у него много совместных с съемок – телевизионные новогодние "огоньки", "Песня года". А в апреле будущего года Николая Басков наверняка придет в Кремлевский дворец на шоу своего друга "Цвет настроения". "В России есть только две дивы – я и Басков!" – любит повторять Филипп Бедросович. Он прав – вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья, стразы.