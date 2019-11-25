С застройщика в интересах дольщика взыскана неустойка за нарушение сроков передачи жилого дома.

Ленинский районный суд Владимира удовлетворил исковые требования прокуратуры. С застройщика в интересах дольщика взыскана неустойка за нарушение сроков передачи жилого дома. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В надзорное ведомство обратилась многодетная мать. Она заключила с одной из организаций города договор об участии в долевом строительстве. По договору квартира ей должны была быть передана дольщикам не позднее 31 августа 2017-го. Однако только через год . По результатам проверки прокурором города в интересах дольщиков было подано исковое заявление к компании застройщику о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. Судом с застройщика в пользу дольщиков были взысканы денежные средства в общей сумме 85 000 рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.