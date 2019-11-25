Новая коллекция испанского бренда Loewe оказалась в центре скандала. Неизвестно, почему об этом не подумали создатели линии William De Morgan, но их одежда в черно-белых тонах в полоску здорово напоминает одежду узников немецких концлагерей времен Второй мировой войны.

Новая коллекция испанского бренда Loewe оказалась в центре скандала. Неизвестно, почему об этом не подумали создатели линии William De Morgan, но их одежда в черно-белых тонах в полоску больше напоминает наряд узников немецких концлагерей времен Второй мировой войны.Руководство компании было вынуждено принести свои извинения и изъять коллекцию из продажи. Оправдываясь, менеджмент сослался на то, что каждый год посвящает коллекцию одному из известных мастеров, в этом году выбор пал британского художника-керамиста XIX века Уильяма де Моргана. Ни о каком непочтительном отношении к жертвам Холокоста и речи идти не может, сообщает CNN.Первыми раскритиковали коллекцию американские дизайнеры, известные в Instagram как Diet Prada. Они ернически прокомментировали призыв компании проявить свободу воображения, отметив, что никакой свободы тут как раз не остается.Это не первый казус с одеждой в истории моды. До этого компания Zara оскандалилась с пижамами, Urban Outfitters – с майками.