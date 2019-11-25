Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком падении атмосферного давления в Москве. По словам специалиста, 29 ноября в столице ожидается 732 миллиметра ртутного столба, ..

Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком падении атмосферного давления в Москве. По словам специалиста, 29 ноября в столице ожидается 732 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы, передает "Российская газета".На прошлой неделе жители города наблюдали так называемый "климатический зуб". В течение двух дней атмосферное давление "было близко к экстремально высокому", уточняет "".Такие резкие перепады давления могут отрицательно сказаться на самочувствии москвичей, страдающих от хронических заболеваний. Специалисты также не исключают временное ухудшение настроения, сообщает .