Сотрудниками полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин...

"Сотрудниками полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин.По имеющейся информации, организатор криминальной схемы посредством мессенджера привлек к противоправной деятельности молодых людей, которые по его указанию разбивали зеркала заднего вида и повреждали детали кузова автомобилей. Отчет с видеоматериалами о «проделанной работе» соучастники направляли заказчику также посредством мобильного приложения.Вознаграждение они получали путем зачисления денежных средств на банковскую карту.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ.Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска, используя систему видеонаблюдения «Безопасный город», установили троих подозреваемых и задержали их. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк