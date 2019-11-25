В итальянской области Лигурия, на автостраде, соединяющей города Турин и Савона, в воскресенье, 24 ноября, обвалился 30-метровый участок эстакады. Причиной, по предварительным данным, стал грязевой оползень. К счастью, в момент схода оползня машин на мосту не было, поэтому никто не пострадал.

В итальянской области Лигурия, на автостраде, соединяющей города Турин и Савона, в воскресенье, 24 ноября, обвалился 30-метровый участок эстакады. Причиной, по предварительным данным, стал грязевой оползень. К счастью, в момент схода оползня машин на мосту не было, поэтому никто не пострадал.На данный момент движение по магистрали остановлено в обоих направлениях, хотя обвалился только один из двух участков виадука. На месте происшествия побывал президент Лигурии Джованни Тоти.В Лигурии и соседнем Пьемонте в воскресенье объявлен красный уровень погодной опасности, пишет РИА Новости.В августе прошлого года в Лигурии обрушился один из основных пилонов и большой пролет виадука на автостраде, проходящей через Геную. Тогда погибли 43 человека.