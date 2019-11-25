На международном песенном конкурсе Детское Евровидение-2019 победила исполнительница из Польши Виктория Габор. Она исполнила песню Супергерой и набрала 278 баллов. Финал конкурса прошел в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице. Россияне заняли 13-е место.

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор. Она исполнила песню "Супергерой" и набрала 278 баллов. Финал конкурса прошел в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице.Второе место занял представитель Казахстана Ержан Максим, третье — исполнительница из Испании Мелани Гарсия, четвертое — Мэтью Хинзен из Нидерландов. Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран.Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, исполнивший песню A time for us, получил 72 балла. Россияне заняли 13-е место, пишет ТАСС.Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.