В Киеве в ночь на понедельник вандалы осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. На скульптуре, которая установлена рядом с синагогой в центре украинской столицы, нарисовали свастику.

В Киеве в ночь на понедельник вандалы осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, передает телеканал "Россия 24". На скульптуре, которая установлена рядом с синагогой в центре украинской столицы, нарисовали свастику. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман уже назвал это провокацией и выложил фотографии памятника в своем Facebook.В правоохранительных органах происшествие пока не комментируют.Писатель Шолом Рабинович, известный под псевдонимом Шолом-Алейхем жил во второй половине 19-го — начале 20-го века. Он родился под Полтавой, жил в Киеве, Львове, Италии, Швейцарии и США. Писал на Идише, иврите и русском. По его рассказам поставлен известный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше".