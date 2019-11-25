27 ноября во Владимире обсудят новую схему движения

27 ноября во Владимире утвердят новую схему движения по М-7 в черте города. Несмотря на изначальное заявление о том, что для безопасности, весьма вероятно, что будет найден компромисс, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».Напомним, недавно стало известно, что федеральная дорожная компания планирует убрать левые повороты на Пекинке, тем самым ограничив въезд в город Владимир с М-7. После этого известия , Администрация города заявила, что областной центр ожидает большой транспортный коллапс, в результате которого город буквально «встанет».24 ноября , в котором приняли участие представители «Упрдор Москва-Нижний Новгород», Администрации Владимирской области и города Владимира. По итогам, собравшиеся приняли решение, что уже подписанной схеме необходимы доработки. 27 ноября должен быть найден компромисс, который позволит одновременно обезопасить проезд по М-7 и не допустить транспортного коллапса во Владимире.