На севере столицы пожилой мужчина скончался в стоматологической клинике, дожидаясь приема врача. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.В Следственном комитете сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Обстоятельства смерти пенсионера выясняются, сообщает .

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