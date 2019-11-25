Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Уруновой Шохзоды Бахромовны...

Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Уруновой Шохзоды Бахромовны, 29.08.2001 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 23 ноября 2019 года ушла из дома на Болотниковской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-18 лет, рост 165 см, азиатской внешности, плотного телосложения, волосы длинные черного цвета, глаза карие.Была одета: пальто розового цвета, джинсы черного цвета, замшевые сапоги черного цвета, шарф розового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22