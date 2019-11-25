Злоумышленник, увидев оставленные ключи в замке зажигания автомобиля, тайно сел за руль и совершил поездку до Матвеевской улицы, где и оставил машину...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 33-летнего мужчину по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля марки «Газель» обратился 41-летний мужчина, работающий водителем в одной из компаний. Он пояснил, что припарковал машину организации марки «Газель» недалеко от остановки общественного транспорта на улице Славянский бульвар. Однако вскоре находившийся неподалеку заявитель увидел, что неизвестный завел машину и скрылся на ней в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил около 1, 5 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник, увидев оставленные ключи в замке зажигания автомобиля, тайно сел за руль и совершил поездку до Матвеевской улицы, где и оставил машину, впоследствии обнаруженную сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.Отделением дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93