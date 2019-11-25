Следственные органы проверяют информацию о факте препятствования журналистам телеканала Россия 24 в осуществлении профессиональной деятельности с применением физического насилия. Инцидент произошел в поселке Светлый Иркутского района Иркутской области.

Следственные органы проверяют информацию о факте препятствования журналистам телеканала "Россия 24" в осуществлении профессиональной деятельности с применением физического насилия. Инцидент произошел в поселке Светлый Иркутского района Иркутской области.По сообщению регионального Следственного управления Следственного комитета России, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием над журналистом или с угрозой применения такого насилия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В пресс-службе СКР уточнили: инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Россия 24" во время съемок сюжета программы "Дежурная часть" о мошеннице, организовавшей финансовую пирамиду."Журналист хотел записать интервью с женщиной, которая живет в коттедже. Вышел мужчина, применил физическую силу", — сказал ТАСС представитель ведомства.Камера запечатлела нападение мужа подозреваемой на корреспондента "Дежурной части" Виталия Кармазина, а также нападение на него же со спины владельца особняка, который арендует супружеская чета.Марина Дмитриева из Иркутска, ставшая героиней сюжета, подозревается в организации финансовой пирамиды, в которую более 40 человек из 14 регионов страны вложили свыше 30 миллионов рублей. В ношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", она отправлена под домашний арест.В 2009 году Дмитриева, носившая тогда фамилию Катричева, получила семь лет лишения свободы за мошенничество при покупке чужих квартир в городе Тулуне. Тогда от колонии ее спас маленький ребенок: суд отложил исполнение приговора до 14-летия дочери мошенницы.После этого Катричева вышла замуж и вместе с мужем, Яном Дмитриевым, стала открывать новые компании, в которые через соцсети зазывала частных инвесторов. Пострадавшие теперь называют ее "уникальным человеком, хорошо владеющим ораторским искусством и даром убеждения", которому "Мавроди в подметки не годится".По словам бывших клиентов, ее организация напоминала финансовую пирамиду с элементами секты, где на клиентов оказывалось психологическое давление.