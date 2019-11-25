К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами.

К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами.Железнодорожное сообщение в Крым будет запущено в концедекабря. Пока поезда через Крымский мост свяжут полуостров с Москвой иСанкт-Петербургом. Далее планируется организация новых маршрутов.Билеты на поезда через Керченский пролив раскупаются, какгорячие пирожки. Но стоимостью билета довольны далеко не все. Некоторыекомментаторы уверены: поезда стоят слишком дорого. Так, по мнению пользователя"Твиттер" Кремлевский Связной, за то, чтобы доехать на полуостров пожелезной дороге в не сезон, покупателю придется выложить ту же сумму, что насамолет. При этом авиаперелет в 10 раз быстрее."Вопрос: нафига они (поезда. – Прим. ред.) нужны? Платитьте же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Ценадолжна быть на 30% ниже", – полагает комментатор.Цена билетов на поезда через Крымский мост в не сезон равна цене авиаперелета. На самолете добраться можно в 10 раз быстрее, чем на поездах. Вопрос: нафига они нужны? Платить те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена должна быть на 30% ниже.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)Купить билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост,не могут позволить себе треть россиян. Об этом сообщает РИА Новости Крым соссылкой на данные опроса, проведенного сервисом Туту.ру. 35% респондентовхотели бы отправиться на полуостров на железнодорожным транспорте, но цена набилет для них слишком высока.Запуск железнодорожного сообщения через запланированна 23 декабря. В этот день отправится состав по маршруту Санкт-Петербург -Севастополь. На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.В дальнейшем по будут курсировать поездадругих маршрутов. Планируется, что железнодорожные составы свяжут полуостров сСамарой, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.