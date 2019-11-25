К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами.
К концу года переправу через Керченский пролив пересекут первые поезда. Для многих крымчан это долгожданное событие. Между тем комментаторы в Сети выражают недовольство ценами на билеты. По мнению некоторых из них, поезда через Крымский мост – слишком дорогие, и добираться на полуостров лучше самолетами.
Железнодорожное сообщение в Крым будет запущено в конце
декабря. Пока поезда через Крымский мост свяжут полуостров с Москвой и
Санкт-Петербургом. Далее планируется организация новых маршрутов.
Билеты на поезда через Керченский пролив раскупаются, как
горячие пирожки. Но стоимостью билета довольны далеко не все. Некоторые
комментаторы уверены: поезда стоят слишком дорого. Так, по мнению пользователя
"Твиттер" Кремлевский Связной, за то, чтобы доехать на полуостров по
железной дороге в не сезон, покупателю придется выложить ту же сумму, что на
самолет. При этом авиаперелет в 10 раз быстрее.
"Вопрос: нафига они (поезда. – Прим. ред.) нужны? Платить
те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена
должна быть на 30% ниже", – полагает комментатор.
Цена билетов на поезда через Крымский мост в не сезон равна цене авиаперелета. На самолете добраться можно в 10 раз быстрее, чем на поездах. Вопрос: нафига они нужны? Платить те же деньги и 30 часов нюхать носки соседа? Знакомые того же мнения. Цена должна быть на 30% ниже.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
Купить билеты на поезда, которые пойдут через Крымский мост,
не могут позволить себе треть россиян. Об этом сообщает РИА Новости Крым со
ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом Туту.ру. 35% респондентов
хотели бы отправиться на полуостров на железнодорожным транспорте, но цена на
билет для них слишком высока.
Запуск железнодорожного сообщения через запланирован
на 23 декабря. В этот день отправится состав по маршруту Санкт-Петербург -
Севастополь. На следующий день свой путь начнет поезд из Москвы в Симферополь.
В дальнейшем по будут курсировать поезда
других маршрутов. Планируется, что железнодорожные составы свяжут полуостров с
Самарой, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами.