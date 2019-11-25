Дана Борисова известна своей любовью к пластическим операциям. Недавно она сделала еще одну, после которой ее просто перестали узнавать.

Дана Борисова известна своей любовью к пластическим операциям. Недавно она сделала еще одну, после которой ее просто перестали узнавать.Поклонники были в шоке от того, насколько изменилась их любимая знаменитость. На опубликованных на личной странице Даны в социальной сети "Инстаграм" кадрах телеведущая выглядит точь-в-точь, как знаменитая кукла Барби. Ни единой морщинки, ухоженное "натянутое" лицо и пухлые губы."Во вторник я улетала в Питер на один день к доктору Артуру Христенко 😘 в клинику "Медичи". Я давно ходила к этому доктору ,когда он принимал и в Питере и в Москве ДОКТОР 🔝‼️И ,когда мой внешний вид меня перестал устраивать ,решила не рисковать и полетела в Питер к Артуру ✈️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Борисова.Она призвала поклонников посмотреть карусель из ее снимков и оценить результат, однако подписчики не оценили стараний Даны. Конечно, многие высказались, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит потрясающе, однако большинство выразило мнение, что телеведущая перебарщивает с косметическими процедурами.23 Ноя 2019 в 8:40 PST"Блин !!!все прекрасно !омолаживаться да надо !!убирать морщины и т д !!!но губы !!!что же блин у всех они одинаковые как у кукол ...", "Дана,пора остановиться. Извините,но пластики очень много.", "Из крайности в крайность, то наркота, то чрезмерное увлечение омолаживающими процедурами и уколами", "Ты раньше без смас лифтинга и без какого-то ботекса была красива", "Сама на себя не похожа уже", – высказались комментаторы.