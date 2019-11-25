Многие люди находятся в режиме вечной занятости. Справиться с усталостью и сном и помогает кофеин. Но существует определенная норма, выше которой пить просто противопоказано.

Многие люди находятся в режиме вечной занятости. Справиться с усталостью и сном и помогает кофеин. Но существует определенная норма, выше которой пить просто противопоказано.Австралийские ученые провели исследование о влиянии бодрящего напитка на здоровье человека. В нем приняли участие 350 тысяч человек возрастом от 37 до 73 лет.В результате они установили, что в день можно выпивать не более шести чашек. По данным издания , большее количество уже будет наносить вред организму.Так, стало известно, что человек становится более нервным, из-за этого возрастает нагрузка на сердце. В следствие чего может случиться инфаркт или инсульт."Употребление свыше шести чашек кофе в день увеличивает на 22% риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – заявили специалисты.Такие пагубные последствия связаны с тем, что по природе своей кофе – тонизирующий напиток. Он способен повышать артериальное давление в организме, сообщает .Публикация от (@kalininaanastasi) 6 Ноя 2018 в 11:41 PST