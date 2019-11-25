Диетолог назвала худший и лучший варианты завтрака. Сьюзи Барелл, австралийский специалист, не рекомендует есть на завтрак питу.

Диетолог назвала худший и лучший варианты завтрака. Сьюзи Барелл, австралийский специалист, не рекомендует есть на завтрак питу: она содержит до 80 граммов углеводов и может вызвать повышение содержания сахара в крови. Это худший вариант завтрака, подчеркивает Барелл.Диетолог не рекомендовала также завтракать сладкими хрустящими хлопьями. Дети из-за них привыкают к сладкому по утрам, а насытить надолго хлопья не могут – в них мало пищевых волокон.Барелл рекомендует в качестве завтрака хлопья без сахара или гранолу. К хлопьям можно добавить греческий йогурт, немного меда и ягод. Также утром полезно съесть тост с яичницей, беконом, овощами. Причем бекон, в котором содержится много жира, диетолог рекомендует употреблять с цельнозерновым хлебом, передает РИА Новости.