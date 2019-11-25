На онлайн-платформе PREMIER вышел второй выпуск шоу Хейт-ток, в котором звезды встречаются со своими хейтерами. Героиней очередной серии стала телеведущая Ксения Собчак.

На онлайн-платформе PREMIER вышел второй выпуск шоу "Хейт-ток", в котором звезды встречаются со своими хейтерами. Героиней очередной серии стала телеведущая Ксения Собчак.Ксения Анатольевна всегда была категорична в суждениях. Например, она терпеть не может полных. "Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю все, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого", – уверяет Собчак.Стоит заметить, что сыну Ксюши Платону 18 ноября исполнилось 3 года. Но она гоняет его на фитнесе так, будто готовит стать чемпионом мира по сразу всем видам спорта. Врач, к которому за комментарием обратились "Дни.ру", счел это безумием. "Чтобы иметь рельефное тело после тренировок, человек должен обладать средне-высокой мышечной массой и низким процентом подкожного жира, – уверяет специалист. – Главными точками отсчета в построении больших мускулов является гормональная система, в частности – гормон тестостерон, который влияет на композиционный состав тела и спортивные результаты с участием взрывной силы и скорости. Какой тестостерон в три года?! Я убежден, что дети могут начинать тренироваться только когда они демонстрируют эмоциональную зрелость и способны четко понимать и следовать указаниям тренера – а это возраст 7 или 8 лет.""Главная цель детского и подросткового силового тренинга – увеличение силы мышц при помощи разнообразных безопасных тренировочных методов, а обязательной составляющей должно быть получение удовольствия ребенком, – продолжает специалист. – Важно помнить, что на фитнесе сила у детей растет значительно, а мышечные объемы увеличиваются не существенно". Так что стоит задуматься, так ли уже правильно она поступает.