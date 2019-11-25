В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на отделение посольства Белоруссии. По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло здания на проспекте Ленина. Полицейские ..

В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на отделение посольства Белоруссии. По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло здания на проспекте Ленина.Полицейские выехали на место происшествия, чтобы снять отпечатки пальцев. Им предстоит выяснить, удалось ли хулиганам проникнуть в отделение. В правоохранительных органах и посольстве пока отказались от комментариев, сообщает .