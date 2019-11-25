Актер Станислав Садальский прислушался к совету поющей телеведущей Ольги Бузовой. Когда звезда поделилась с ним мудростью, артист не уточнил.

Актер Станислав Садальский прислушался к совету поющей телеведущейОльги Бузовой. Когда звезда поделилась с ним мудростью, артист не уточнил.В личном "Инстаграм" актер опубликовал свежий кадр. На фото он позирует на фоне новогодней елки в компании Ольги Бузовой."Самая популярная в #Инстаграм девушка сказала, поранаряжать елку", – написал Станислав Садальский. После этого артист принялся рассуждатьо необходимости создавать атмосферу праздника. По мнению знаменитости, доставатьновогоднюю мишуру еще очень рано."Когда же мне ставить елку, вот дилемма, кто-то ставит елкув середине и даже в начале декабря, кто-то под католическое Рождество (24декабря), а кто-то наряжает елку прямо накануне Нового года 29-31 декабря. А выпосоветуйте, когда?😎Наряженная елка оченьбыстро создает в доме праздничную атмосферу, поэтому если совсем нетновогоднего настроения, то нужно превозмочь лень, нарядить елку – и праздничноенастроение не заставит себя долго ждать...💩💩💩💩💩💩(орфография ипунктуация авторасохранена. – Прим.ред.)", – рассудил24 Ноя 2019 в 4:07 PSTОтметим,что подписчиков очень удивило знакомство артиста с поющей телеведущей. "Неожиданно!Вы! И Бузова?! А ваше мнение о ней – слабо?" – поинтересовался интернет-обывательв комментариях к посту. "Она позитивная, а концерт не видел", – нашелся сответом актер. признался, что не подписан наОльгу Бузову в соцсетях.