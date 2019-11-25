Актер Станислав Садальский прислушался к совету поющей телеведущей
Ольги Бузовой. Когда звезда поделилась с ним мудростью, артист не уточнил.
Актер Станислав Садальский прислушался к совету поющей телеведущей
Ольги Бузовой. Когда звезда поделилась с ним мудростью, артист не уточнил.
В личном "Инстаграм" актер опубликовал свежий кадр. На фото он позирует на фоне новогодней елки в компании Ольги Бузовой.
"Самая популярная в #Инстаграм девушка сказала, пора
наряжать елку", – написал Станислав Садальский. После этого артист принялся рассуждать
о необходимости создавать атмосферу праздника. По мнению знаменитости, доставать
новогоднюю мишуру еще очень рано.
"Когда же мне ставить елку, вот дилемма, кто-то ставит елку
в середине и даже в начале декабря, кто-то под католическое Рождество (24
декабря), а кто-то наряжает елку прямо накануне Нового года 29-31 декабря. А вы
посоветуйте, когда?😎Наряженная елка очень
быстро создает в доме праздничную атмосферу, поэтому если совсем нет
новогоднего настроения, то нужно превозмочь лень, нарядить елку – и праздничное
настроение не заставит себя долго ждать...💩💩💩💩💩💩
(орфография и
пунктуация автора
сохранена. – Прим.
ред.)", – рассудил
24 Ноя 2019 в 4:07 PST
Отметим,
что подписчиков очень удивило знакомство артиста с поющей телеведущей. "Неожиданно!
Вы! И Бузова?! А ваше мнение о ней – слабо?" – поинтересовался интернет-обыватель
в комментариях к посту. "Она позитивная, а концерт не видел", – нашелся с
ответом актер. признался, что не подписан на
Ольгу Бузову в соцсетях.