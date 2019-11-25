Стрелок, устроивший пальбу из автомата на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, принес извинения за свои действия. Тем не менее, в отношении возмутителя спокойствия уже возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство.

Полицейские оперативно задержали водителя автомобиля "Лада Приора", устроившего стрельбу на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.Стрелком оказался 21-летний Мансур Абдылхаисиев, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, он вел огонь из охолощенного оружия.После задержания Абдылхаисиев принес извинения. Тем не менее, в отношении него уже заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".Напомним, что около двух часов ночи 22 ноября, Мансур Абдылхаисиев, находившийся за рулем легкового автомобиля, выставил в окно автомат и произвел из него несколько выстрелов, после чего опубликовал видеозапись своих "приключений" в социальных сетях.Его действия не остались незамеченными – очевидец инцидента сообщил о стрельбе в полицию, после чего стражи порядка приступили к поискам возмутителя спокойствия.