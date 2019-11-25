В обсуждении приняли участие представители проектного института, ГИБДД Владимирской области и администрации города.

Упрдор Москва – Нижний Новгород накануне провело совещание рабочей группы по вопросу изменения движения на участке трассы М-7 «Волга в черте Владимира. В обсуждении приняли участие представители проектного института, ГИБДД Владимирской области и администрации города.На встрече специалисты детально рассмотрели существующую организацию дорожного движения на каждом перекрёстке, а также варианты ликвидации аварийно-опасных участков. Окончательное решение о том, как будет организовано движение, примут 27 ноября на комиссии по безопасности дорожного движения.Новая комплексная схема организации дорожного движения позволит ликвидировать очаги аварийности, уменьшить количество конфликтных точек и ДТП, считают в Упрдоре.Напомним, схема движения будет изменена в рамках проводимого капитального ремонта федеральной трассы М-7 «Волга» (подъезд к Иваново), который завершится к 25 декабря 2019 года. Сейчас ведутся работы по обустройству дороги.