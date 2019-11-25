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<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-nuzhna-pomoshh-artemu-volkovu-trebuetsya-invalidnoe-kreslo-kolyaska-i-vertikalizator.html" target="_blank">Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор</a> - Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Артеме Волкове из крымского поселка Почтовое. Из-за дыхательной недостаточности у мальчика произошло нарушение мозгового кровообращения. В результате Артем утратил зрение и двигательные навыки. Он может передвигаться только в инвалидной коляске.