По ее мнению, Соловей морально устарел и нуждается в обновлении.

Телеведущая и благотворительница Оксана Федорова поддержала реконструкцию столичного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне."Для меня эта тема близка прежде всего потому, что долгие годы владельцы Киноцентра оказывали благотворительную помощь программам фонда @fedorovafond и сейчас активно участвуют в развитии культурных программ. Наша столица активно развивается, и по ключевым параметрам существующее здание уже давно устарело и морально, и физически, оно не соответствует современным пожарным нормам, не приспособлено для людей с особенностями", - написала Оксана Федорова в своем Instagram.По ее словам, сейчас разработан проект строительства нового многофункционального центра, соответствующего современным нормам безопасности и комфорта для самой широкой аудитории. В нем будет пять кинозалов, детская актерская школа и реабилитационный спортивный центр с бассейном. "Новые залы будут оснащены не только современной техникой, но и оборудованием для детей и людей с ограниченными возможностями", - добавила она.По мнению телеведущей, новый центр станет точкой развития и притяжения для киноиндустрии и в целом культурной жизни Москвы, а также новым центром для проведения благотворительных проектов и фестивалей.Ранее режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.В октябре появилась информация, что кинотеатр "Соловей" может закрыться 15 ноября, позднее стала фигурировать дата 2 декабря. К этому сроку арендаторы должны освободить помещение. На месте кинотеатра хотят построить апарт-комплекс. Закрытие киноцентра вызвало общественный резонанс, в интернете появилась петиция в защиту "Соловья". Сам союз кинематографистов получил более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, которые обеспокоены ситуацией.Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что направит московскому мэру запрос по поводу ситуации вокруг строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра "Соловей". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь призвал провести конкурс по кинотеатру. По его словам, такие знаковые проекты надо обсуждать и принимать решения с учетом мнения жителей.Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.