Пока еще муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов появился
в студии программы На самом деле на Первом канале. Тренер по сквошу на
детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не
является изменой.
Пока еще муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов появился
в студии программы "На самом деле" на Первом канале. Тренер по сквошу на
детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не
является изменой.
В эфире ток-шоу Дмитрий Иванов рассказал, что согласился на съемки
только ради матери. По словам спортсмена, грязь, которая льется на него из
прессы, больно ударила по его родным. Из-за того, что Лолита публично называет пока
еще мужа "альфонсом", у родительницы Дмитрия начались серьезные проблемы со
здоровьем.
"Меня папа всегда учил: "Сынок, защищай своих женщин всегда.
Поэтому, после того как мне брат позвонил и сказал, что с мамой стало плохо, я,
честно сказать, согласился на вашу передачу. Других поводов у меня нет", -
рассказал Иванов в эфире ток-шоу "На самом деле".
После тренер по сквошу поведал, что его отношения с 38-летней
Ольгой Кулиевой из Беларуси начались уже после его расставания с певицей.
Переписка же, которую обнародовала Лолита, как доказательство измен, является "шутейной".
Напомним, артистка "слила" диалог мужа и Куликовой в Сеть. В
общении молодые люди обсуждали свои страстные свидания и отвешивали друг другу
интимные комплименты. По словам экспертов программы пикантную
переписку спортсмен вел задолго до расставания с супругой – два
года назад.
"Эта переписка не имела никакой серьезности. У нас с Лолой
были пароли. Мы в любой момент могли залезть в телефон и посмотреть", – пытался
оправдаться Иванов.
После Дмитрий признался, что его брак со звездой начал
разваливаться два года назад. Разоткровенничавшись, он сообщил, мол, в 2018
году почти не занимался сексом с женой. А в этом, 2019 году, интимной связи с
Лолитой у него вообще не было.
4 Июл 2019 в 9:27 PDT
После Дмитрий Иванов отметил, что кризис в их отношениях
начался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.
По словам спортсмена, Милявская считала, что оплата ЭКО, услуг суррогатной
матери, родов, а после нянь – слишком дорогое удовольствие, якобы у них нет на
это средств. Именно категоричность певицы в этом вопросе и поставила жирный крест
на их супружестве.
"В последнем нашем разговоре Лола не хотела детей. Она отталкивала
меня от себя. Все разговоры, которые мы начинали, они сходили на нет. Я просто
стучался в закрытую дверь. Когда я говорю о чувствах, что нужно передавать опыт
и воспитание, Лола говорит: "Я не готова, нужны деньги. Лучше не на одну, а
лучше на две няни". Это очень обидно. Я считаю, что это неправильно, что все
сводится под какую-то финансовую дисциплину", – сказал Дмитрий Иванов в эфире ток-шоу