После оформления договора купли-продажи новый «собственник» выселил женщину из квартиры, а обещанный займ она не получила. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего жителя Москвы по подозрению в совершении мошеннических действий.В дежурную часть УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве обратилась женщина с заявлением по факту совершения мошеннических действий. Она рассказала, что обратилась в финансовую организацию с целью получения потребительского кредита. Сотрудник компании предложил выдать денежные средства под залог ее квартиры, расположенную в Московской области. Мужчина сообщил, что недвижимость необходимо переоформить на него, на срок выплаты кредита, а после выплаты долга квартира будет зарегистрирована на хозяйку. Потерпевшая согласилась, однако после оформления договора купли-продажи новый «собственник» выселил женщину из квартиры, а обещанный займ она не получила. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Шоссейной улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний москвич. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29