Женская теннисная ассоциация выпустила обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Согласно ему, статус первой ракетки мира по-прежнему сохраняет Анастасия Павлюченкова. В ее активе 1560 очков.

Женская теннисная ассоциация выпустила обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Согласно ему, статус первой ракетки мира по-прежнему сохраняет Анастасия Павлюченкова. В ее активе 1560 очков.Лучшая теннисистка России по версии WTA располагается на 30 месте. Вероника Кудерметова сохранила за собой 40 строчку мирового рейтинга, Екатерина Александрова осталась на 42 месте, а Светлана Кузнецова все также занимает 54 позицию.Также в сотню лучших теннисисток мира входят Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (69), Виталия Дьяченко (91) и Анастасия Потапова – единственная, кто лишилась своих прежних позиций – она опустилась с 94 на 95 место.В тройке лучших без изменений – первое место у австралийки Эшли Барти, второе – у чешки Каролины Плишковой, третье – у японки Наоми Осаки.