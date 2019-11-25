Профессор Санкт-Петербургского университета Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Трагическую информацию уже подтвердили в учебном заведении. Как уточняет , доктор ..

Профессор Санкт-Петербургского университета Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Трагическую информацию уже подтвердили в учебном заведении. Как уточняет "", доктор филологических наук долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. Дата и место прощания станут известны позднее.Напомним, с 1994 по 2008 год Вербицкая была ректором Санкт-Петербургского государственного университета. В 2013 году профессор заняла должность президента Российской академии образования. Кроме того, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, сообщает "".