Первый построенный с нуля, стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в конце 2021 года. Строительство боевой машины уже началось, рассказал глава компании Туполев Александр Конюхов.

Первый построенный с нуля, стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в конце 2021 года. Строительство боевой машины уже началось, рассказал агентству "Интерфакс" глава компании "Туполев" Александр Конюхов.Ту-160, которые сейчас стоят на вооружении, тоже должны пройти модернизацию до уровня М. Всего переделают 16 самолетов. В воздух первый обновленный стратег должен подняться в 2020 году.Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, основные изменения коснутся силовых установок Ту-160. Самолеты получат модернизированные двигатели НК-32. Они повысят дальность полета. Помимо прочего на стратегов установят комплексы бортовой обороны, современное вооружение и системы связи.Модернизация каждого самолета обойдется примерно в 15 миллиардов рублей. Боевая эффективность Ту-160М должна увеличиться на 60%.