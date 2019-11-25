Дмитрий Колдун был участником Фабрики звезд-6, выступал на Евровидении, перевоплощался в шоу Точь-в-точь! А еще он очень любит эпатаж и провокации. То даст концерт для раздетых и разгоряченный посетителей гей-сауны, а то и вовсе предстанет перед поклонниками в колготках, с накрашенными губами и в парике!..

Дмитрий Колдун был участником "Фабрики звезд-6", выступал на "Евровидении", перевоплощался в шоу "Точь-в-точь!" А еще он очень любит эпатаж и провокации. То даст концерт для раздетых и разгоряченный посетителей гей-сауны, а то и вовсе предстанет перед поклонниками в колготках, с накрашенными губами и в парике!..Эти кадры были сняты во время большого европейскогоавтопутешествия Дмитрия Колдуна, маршрут которого пролегал через Беларусь,Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию. Позвало же певца в дорогужелание снять красивый клип на песню "Пес бродячий". Толерантная Европа для этого очень подходила."Я понимал, что это должна быть романтическая история,но с очень нервной внутренней линией. Мелодрама с яркими элементамипсихологической манипуляции" – рассказал Дмитрий Колдун. Так появиласьистория брутального телохранителя и его подопечной, наполненная внутреннейборьбой между попытками спровоцировать и совратить героя и его профессиональнымдолгом.В старинном замке французской провинции Коньяк была снятаодна из самых пикантных сцен, в которой юная соблазнительница обезоружиласвоего бодигардера при помощи транквилизаторов, надела на чулки и парик, исделала провокационные фотоснимки.Технически клип "Пес бродячий" снимался как кино. Причем в ролике намеренно нет никакой графики – лишь четкая сюжетная линия, выстроенная драматургия и хорошая актерская игра главных героев. По признанию 34-летнего , за все время было отснятотакое количество материала, которого хватило бы на полноценное кино.Напомним, несколько лет 42-летний актер Алексей Панин тоже был снят в темных женских чулках и белье. Правда, это была не часть творческого процесса – в таком вызывающем виде он прогуливался по улицам города. Теперь же поклонники спорят, на ком из мужчин эффектнее смотрятся предметы интимного дамского гардероба. Явно побеждает молодость.