Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Президент республики Александр Лукашенко выдвигает Москве условия дальнейшего сближения. То ли дело Евросоюз: с Брюсселем белорусский лидер готов сближаться без предварительных обязательств.
Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Президент республики Александр Лукашенко выдвигает Москве условия дальнейшего сближения. То ли дело Евросоюз: с Брюсселем белорусский лидер готов сближаться без предварительных обязательств.
Россия все годы белорусской независимости спонсировала
экономику соседней республики: скидки на газ, кредиты, доступ к российскому
рынку. Лукашенко сполна "отблагодарил" Москву: когда пришло время для
реальной интеграции, Батька принялся ее тормозить, выставляя Кремлю условия.
Восточного соседа Лукашенко называет главным союзником, а
Запад периодически критикует. Но в отличие от России, сближаться с Евросоюзом
белорусский лидер готов без предварительных условий.
Об этом Лукашенко объявил в ходе встречи с министрами иностранных
дел Швеции и Финляндии Анны Линде и Пекку Хаависто. "Желательно не ставить
никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении", -
обратился президент к дипломатам.
Если с ЕС белорусский лидер готов договариваться без
предварительных условий, то к Москве у целый список требований. Прежде
всего, в Минске ждут компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной
сфере. В результате обнуления экспортных пошлин и повышения пошлин на добычу
"черного золота" его цена для соседней республики увеличилась. В белорусском
руководстве подсчитали, что за шесть лет страна потеряет 11 миллиардов
долларов.
Кроме того, требует скидки на газ, привилегированных
условий на российском рынке для белорусских производителей и очередного кредита.
Уладить все спорные вопросы Минск требует до 8 декабря, когда планируется
подписать "дорожную карту" по дальнейшей интеграции.