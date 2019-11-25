Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Президент республики Александр Лукашенко выдвигает Москве условия дальнейшего сближения. То ли дело Евросоюз: с Брюсселем белорусский лидер готов сближаться без предварительных обязательств.

Интеграция России и Белоруссии идет со скрипом. Президент республики Александр Лукашенко выдвигает Москве условия дальнейшего сближения. То ли дело Евросоюз: с Брюсселем белорусский лидер готов сближаться без предварительных обязательств.Россия все годы белорусской независимости спонсировалаэкономику соседней республики: скидки на газ, кредиты, доступ к российскомурынку. Лукашенко сполна "отблагодарил" Москву: когда пришло время дляреальной интеграции, Батька принялся ее тормозить, выставляя Кремлю условия.Восточного соседа Лукашенко называет главным союзником, аЗапад периодически критикует. Но в отличие от России, сближаться с Евросоюзомбелорусский лидер готов без предварительных условий.Об этом Лукашенко объявил в ходе встречи с министрами иностранныхдел Швеции и Финляндии Анны Линде и Пекку Хаависто. "Желательно не ставитьникаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении", -обратился президент к дипломатам.Если с ЕС белорусский лидер готов договариваться безпредварительных условий, то к Москве у целый список требований. Преждевсего, в Минске ждут компенсацию за российский налоговый маневр в нефтянойсфере. В результате обнуления экспортных пошлин и повышения пошлин на добычу"черного золота" его цена для соседней республики увеличилась. В белорусскомруководстве подсчитали, что за шесть лет страна потеряет 11 миллиардовдолларов.Кроме того, требует скидки на газ, привилегированныхусловий на российском рынке для белорусских производителей и очередного кредита.Уладить все спорные вопросы Минск требует до 8 декабря, когда планируетсяподписать "дорожную карту" по дальнейшей интеграции.