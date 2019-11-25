Обоих пострадавших госпитализировали

24 ноября около села Ельцино, Кольчугинского района, на дороге лоб в лоб столкнулись «Ниссан Икстрейл» и фура. От удара большегруз загорелся, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на «встречку». В результате одна машина загорелась, а водитель второй оказался заблокирован внутри. Вовремя подоспевшим сотрудникам МЧС удалось спасти обоих мужчин и увезти в больницу.