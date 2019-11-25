В областном центре открылась выставка индийских товаров. Она работает во Владимирском экспоцентре по 8 декабря.

В областном центре открылась выставка индийских товаров. Она работает во Владимирском экспоцентре по 8 декабря.Погрузиться в мир восточных сказок приглашает Выставка индийских товаров. Культура Индии яркая и многообразная, как иассортимент товаров, представленных в Экспоцентре.Алла Илларионова, участник выставки: «Индийская выставка привезла кусочек Индии. Очень крохотный, но все-таки приятный. Это кожаные изделия, различные сумки, рюкзаки,ремни из натуральной кожи буйвола и кожи верблюда».На выставке представлены натуральные камни,национальные украшения, шелковые платки, покрывала, ткани, постельное белье, сувениры. Предмет особого интереса -индийская мебель. Она изготавливается мастерамивручную из различных породдерева.Алина Илларионова , участник выставки: «Тик интересен тем, что своего рода как гибрид корабельной сосны и мореного дуба, то есть не боится влаги, поддается обработке дерево и очень стойкое ко времени и к условиям погоды. Соответственно резьба идет и соответственно роспись латунью. Все сделано вручную».Природная косметика и натуральная хна, ароматные специи и восточные сладости, знаменитый индийский чай. Выставка-продажа индийских товаров работает во Владимирском экспоцентре с 22 ноября по 8 декабря.