В результате погони сотрудники полиции, применив табельное оружие, задержали подозреваемого на МКАД...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержан подозреваемый в угоне автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Западное обратился 54-летний москвич. Потерпевший сообщил о пропаже своего автомобиля марки «ВАЗ», ранее припаркованного на Медынской улице.Сотрудники полиции по имеющимся ориентировкам попытались остановить транспортное средство. Водитель проигнорировал законное требование полицейских. В результате погони сотрудники полиции, применив табельное оружие, задержали подозреваемого на МКАД. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий. Со слов злоумышленника, он воспользовался незапертым автомобилем потерпевшего. В настоящее время автомобиль изъят.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22