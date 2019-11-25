Заходит тренер сборной Папуа Новой Гвинеи к своему
приятелю - тренеру сборной Бразилии:
- Друг, твои все, что можно, выигрывают, расскажи, в чем секрет?
- Да ничего особенного, просто я на тренировке ставлю на одну половину поля 11 бочек, и заставляю команду целый матч 2 по 45 против них играть. Ребята обретают уверенность и обыгрывают всех подряд.
Через месяц снова встречаются. Тренер сборной Бразилии:
-Ну как дела?
-Да плохо...
-Так сделал, как я говорил?
-Сделал.
-Ну и... что?
-Что-что... Бочки выиграли.
еще анекдот!