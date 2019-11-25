Южнокорейская исполнительница Гу Хара была найдена мертвой в собственном доме в Сеуле. Причина смерти 28-летней звезды остается неизвестной. В настоящее время полиция проводит ..

Южнокорейская исполнительница Гу Хара была найдена мертвой в собственном доме в Сеуле. Причина смерти 28-летней звезды остается неизвестной. В настоящее время полиция проводит расследование.Напомним, Гу Хара была участницей корейского коллектива Kara. В 2015 году певица покинула группу и начала сольную карьеру. Кроме того, артистка сыграла несколько ролей в сериалах, сообщает телеканал "".