В МИД России довольны решением Арбитражного суда в Гааге. Речь идет про так называемый керченский инцидент.

В МИД России довольны решением Арбитражного суда в Гааге.Речь идет про так называемый керченский инцидент.Арбитражфактически обнулил попытки Киева сделать все возможное, чтобы утопить Москву вэтом споре. Требования Украины остались неудовлетворенными. Суд принял ксведению доводы российской стороны.В Министерствеиностранных дел нашей страны заявили, что довольны решением межгосударственногоарбитражного трибунала. Ведь Украина пыталась максимально осложнитьпроцессуальное положение России, используя разменной картой инцидент вКерченском проливе, передаетГаага приняласвое первое постановление по спору о керченском инциденте, приняв к сведениювсе принципиальные предложения российской стороны. Судьи согласились саргументами Москвы в плане разделения процесса на самостоятельные стадии. Ихбудет две: юрисдикционная и рассмотрение спора по существу.Следующим шагомв споре о керченском инциденте станет подготовка меморандумов от России иУкраины. Этим Москва и Киев вправе заниматься ближайшие полгода. К слову, Незалежнаянастаивала, что меморандумы должны быть готовы в течение двух месяцев. В Гаагетакое требование сочли неуместным.Международный инцидент в Керченском проливе – пограничный вооруженный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В ходе него Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружиязадержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.Материал дополняется