В МИД России довольны решением Арбитражного суда в Гааге.
Речь идет про так называемый керченский инцидент.
В МИД России довольны решением Арбитражного суда в Гааге.
Речь идет про так называемый керченский инцидент.
Арбитраж
фактически обнулил попытки Киева сделать все возможное, чтобы утопить Москву в
этом споре. Требования Украины остались неудовлетворенными. Суд принял к
сведению доводы российской стороны.
В Министерстве
иностранных дел нашей страны заявили, что довольны решением межгосударственного
арбитражного трибунала. Ведь Украина пыталась максимально осложнить
процессуальное положение России, используя разменной картой инцидент в
Керченском проливе, передает
Гаага приняла
свое первое постановление по спору о керченском инциденте, приняв к сведению
все принципиальные предложения российской стороны. Судьи согласились с
аргументами Москвы в плане разделения процесса на самостоятельные стадии. Их
будет две: юрисдикционная и рассмотрение спора по существу.
Следующим шагом
в споре о керченском инциденте станет подготовка меморандумов от России и
Украины. Этим Москва и Киев вправе заниматься ближайшие полгода. К слову, Незалежная
настаивала, что меморандумы должны быть готовы в течение двух месяцев. В Гааге
такое требование сочли неуместным.
Международный инцидент в Керченском проливе – пограничный вооруженный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В ходе него Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия
задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
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