Президент Колумбии Иван Дуке объявил о запуске национального диалога для определения дальнейшей социальной политики страны.

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о запуске национального диалога для определения дальнейшей социальной политики страны. В диалоге примут участия мэры городов и другие представители муниципалитетов, сообщает телеканал "Россия 24".Такая мера стала ответом правительства на акции протеста, которые продолжаются в Колумбии с минувшего четверга, 21 ноября. В них приняли участие более 200 тысяч человек. Митингующие выступают против слабой экономической политики властей и их бездействия в борьбе с организованной преступностью.