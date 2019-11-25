Страшное стихийное бедствие захлестнуло Европу. Сейчас специалисты ликвидируют последствия.

Страшное стихийное бедствие захлестнуло Европу. Сейчас специалисты ликвидируют последствия.Несколько стран оказались под угрозой затопления. Так во Франции жертвами стихии уже стали четыре человека. Наводнение оставило без возможности передвижения города, первые этажи зданий также пришли в негодность из-за воды. Сотни людей остались без света.В Италии также бушует непогода. Помимо наводнения там случаются многочисленные оползни, один из которых разрушил виадук. К счастью, машин в это время на дороге не было. В Греции же ситуация не лучше – там бушует циклон "Герион". У побережья из-за сильного шторма затонула прогулочная яхта. Один человек погиб, второй пропал без вести, сообщает .