На шахте в республике Коми, где произошло задымление, продолжается поисковая операция. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. На данный момент остается неизвестной судьба двух горняков.

Пожар на шахте "Яреганефть" в Коми локализован на площади 2000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. На данный момент остается неизвестной судьба двух горняков.Возгорание возникло в воскресенье вечером на глубине около 200 метров во время буровых работ. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно выбрались на поверхность, пострадавших среди них нет.Девять горняков остались помогать горноспасателям. Во время спасательных работ одного шахтера удалось найти живым.В настоящее время в ликвидации последствий пожара задействовано почти 100 человек и 11 единиц техники. Следователи начали проверку по факту задымления. Работа шахты временно приостановлена.