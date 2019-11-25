Открытое горение в здании ресторана в городе Сургут, возникшее вечером в воскресенье, 24 ноября, ликвидировано.

Открытое горение в здании ресторана в городе Сургут, возникшее вечером в воскресенье, 24 ноября, ликвидировано. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы управления МЧС региона.Как уточняется, открытое горение ликвидировали в 00:01 по местному времени (22:01 по времени Москвы). В процессе тушения пожара обрушилась кровля здания, передает ТАСС.Информация о пожаре, вспыхнувшем в здании ресторана в Сургуте, поступила на пульт в 19:26 по московскому времени 24 ноября. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил кровлю ресторана по всему периметру. Из ресторана эвакуировали 60 человек, один из них пострадал от отравления продуктами горения. Его госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.