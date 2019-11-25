Депутат Госдумы Наталья
Поклонская поддержала
решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. По
этому поводу высказался и член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Депутат Госдумы Наталья
Поклонская поддержала
решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. По
этому поводу высказался и член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Экс-прокурор
Крыма в своем телеграм-канале напомнила, что культура и искусство всегда
объединяли людей. По ее мнению, и россияне, и украинцы устали от политиков,
воспринимающих личное мнение как оскорбление. Она добавила, что одни запрещают
участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", а другие придумывают
"усталость" от "всеми любимых артистов".
По словам
Натальи Поклонской, если кто-то не согласен с позицией артиста, он может
пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. "Лично я в
любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна",
– заявила политик.
У Вадима Манукяна другое мнение по этому поводу. "Спасибо,
конечно, Наталье Владимировне за предложение, но я, пожалуй, кофе с пить не буду. Ее прошлогодний демарш в адрес России я еще не забыл", -
прокомментировал слова Поклонской собеседник "Дни.ру".
7 Июл 2014 в 9:57 PDT
Эксперт добавил, что в последнее время Наталья Поклонская
его удивляет. "Зная ее лично, я, конечно, понимаю, почему она изменила тон своих
высказываний. Это ее выбор. Главное – не переборщить с этим", – считает Манукян.
В заключение Манукян заверил, что на концерт с
участием 7 декабря не пойдет, и в новогодние праздники ее выступление
по ТВ проигнорирует. "А Наталья Владимировна пусть с ней кофе пьет", -
резюмировал эксперт.