Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. По этому поводу высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Депутат Госдумы НатальяПоклонская поддержаларешение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Поэтому поводу высказался и член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Экс-прокурорКрыма в своем телеграм-канале напомнила, что культура и искусство всегдаобъединяли людей. По ее мнению, и россияне, и украинцы устали от политиков,воспринимающих личное мнение как оскорбление. Она добавила, что одни запрещаютучаствовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", а другие придумывают"усталость" от "всеми любимых артистов".По словамНатальи Поклонской, если кто-то не согласен с позицией артиста, он можетпригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. "Лично я влюбое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна",– заявила политик.У Вадима Манукяна другое мнение по этому поводу. "Спасибо,конечно, Наталье Владимировне за предложение, но я, пожалуй, кофе с пить не буду. Ее прошлогодний демарш в адрес России я еще не забыл", -прокомментировал слова Поклонской собеседник "Дни.ру".7 Июл 2014 в 9:57 PDTЭксперт добавил, что в последнее время Наталья Поклонскаяего удивляет. "Зная ее лично, я, конечно, понимаю, почему она изменила тон своихвысказываний. Это ее выбор. Главное – не переборщить с этим", – считает Манукян.В заключение Манукян заверил, что на концерт сучастием 7 декабря не пойдет, и в новогодние праздники ее выступлениепо ТВ проигнорирует. "А Наталья Владимировна пусть с ней кофе пьет", -резюмировал эксперт.