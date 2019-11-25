Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете, Алексея Панина оштрафовали за пьянство и курение на боту воздушного судна, Наталья Бочкарева задержана с наркотиками – подобные шокирующие заголовки появляются регулярно. Звезды, которые должны быть нравственным ориентиром для поклонников, порой предстают в аморальном виде.

"Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете", "Алексея Панина оштрафовали за пьянство и курение на боту воздушного судна", "Наталья Бочкарева задержана с наркотиками" – подобные шокирующие заголовки появляются регулярно. Звезды, которые должны быть нравственным ориентиром для поклонников, порой предстают в аморальном виде.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить всех жителей России на употребление наркотиков. Причем начать стоит со знаменитостей "Если употребляющий наркотики человек – бизнесмен, то надо запретить ему заниматься бизнесом, если артист – запретить выступать. То есть если человек наркоман, нужно сделать его незаконным и запретить заниматься любой деятельностью", – заявил парламентарий.Владимир Пресняков-младший категорически не согласен со слугой народа. "Он просто сумасшедший, – заявил певец, композитор и актер за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". – Вообще, на мой взгляд немного переборщили с тем, что на известных людей пошли какие-то нападки. Мне кажется, это неправильно... Вы просто не знаете, что в 90-х с этим делом было!"У всех на устах недавний скандал с Димой Биланов – коллегой Преснякова-младшего, который выступал в Самаре не вполне трезвым. Во время концерта он демонстрировал странные жесты и позы, а его вокал оставлял желать лучшего. Позже Билан извинился за неудачный концерт – мол, все из-за того, что он не рассчитал с алкоголем. Но он себя реабилитировал – дал в Самаре большой бесплатный концерт с качественным звуком, подарил детскую площадку и купил для одной из больниц медицинское оборудование, необходимое для лечения детей."С Димой все нормально. Просто, наверное, хватит ему уже на эту тему извиняться", – считает . Сам он, кстати, никогда не выходит на сцену "под мухой".